Samassi, via alle vaccinazioni anti Covid agli over 80: il Comune convocherà i nonnini

Samassi. Dalla prossima settimana sarà il comune a contattare gli over 80 per effettuare il vaccino, i sindaci dell’unione dei Comuni Terre del Campidano hanno trovato, infatti, un accordo con ATS per superare le difficoltà di prenotazione da parte degli over 80 destinatari della prima dose di vaccino.

Pertanto, a partire dalla prossima settimana “sarà il Comune di Samassi a contattare telefonicamente gli anziani samassesi, o i loro familiari, per indicargli luogo e data di vaccinazione – spiega il primo cittadino Enrico Pusceddu – Considerata la nuova procedura, nel caso in cui qualcuno avesse già ricevuto un SMS inviato dal sistema di prenotazione regionale può ignorarlo e attendere la chiamata diretta del Comune”.

Le vaccinazioni inizieranno lunedì 15 marzo.