Samassi, tutto è pronto per la Sagra del Carciofo

Ritorna la Sagra del Carciofo di Samassi, manca pochissimo alla trentatreesima edizione di una delle manifestazioni più importanti nel calendario dell’agroalimentare in Sardegna, anche quest’anno nel centro storico samassese con la tradizionale Fiera agroalimentare del Medio Campidano.

Dal 16 al 19 marzo i carciofi lisci e spinosi saranno i protagonisti indiscussi ma verranno presentati anche laboratori didattici, convegni, degustazioni, iniziative culturali e sportive, spettacoli e intrattenimento per ogni età. Si potranno conoscere le tradizioni antiche, assaggiare il buon cibo locale e ammirare le case in terra cruda: questo è solo un assaggio del programma offerto dalla Pro Loco, dal Comune e da diversi enti e associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, che ogni anno richiama l’attenzione di cittadini e turisti, amanti della prelibatezza verde sarda e delle sagre locali, vetrine inconfondibili che mettono in mostra le ricchezze del territorio.