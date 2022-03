Samassi, trattori e capannone in fiamme, il paese si mobilita per aiutare la famiglia che ha perso i sacrifici di una vita. In un incendio è andata in fumo buona parte dell’attrezzatura agricola e la comunità ha aperto una raccolta fondi per aiutare l’imprenditore locale.

Una “disgrazia” quella accaduta domenica 13 marzo: per cause ancora in fase di accertamento, verso le 17,30 è divampato un incendio presso una struttura adibita a deposito attrezzi agricoli, esterna all’abitazione situata nel centro del paese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e un ausilio da Cagliari, che hanno evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti.

Ingenti i danni: il capannone, i trattori e diverse attrezzature agricole sono state completamente distrutte: il lavoro di una vita insomma.