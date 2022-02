Samassi, sorpresi con la droga nell’auto: denunciati due ragazzi e una ragazza.

Ieri a Samassi i carabinieri hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di armi da punta e da taglio due ragazzi rispettivamente di 19 e 20 anni e una ragazza di 18, tutti del luogo. Il primo è un bracciante agricolo, gli altri due sono studenti. È accaduto che durante un normale servizio di controllo del territorio i tre sono stati individuati nelle vie del centro in atteggiamento sospetto a bordo di una Fiat Panda intestata al padre del primo dei ragazzi. La susseguente perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire all’interno del veicolo 2 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un grammo di marijuana e un coltello a serramanico del tipo pattadese della lunghezza totale di 23 cm. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere conferito all’Ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica. Per quanto riguarda la sostanza stupefacente questa verrà inviata ai laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi di rito.