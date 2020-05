Samassi solidale, gruppo di volontari al lavoro per realizzare mascherine

In questo periodo molti samassesi si sono prodigati per dare una mano con iniziative di varia natura, tra questi alcuni si sono dedicati a realizzare mascherine da fornire a chi ne avesse bisogno. C’è chi lo ha fatto singolarmente e chi in gruppo. In particolare un gruppo di volontari da settimane lavora incessantemente con l’obiettivo di donarle a tutta la popolazione.

“Il lavoro di cucitura procede spedito – spiega il sindaco Enrico Pusceddu – e quindi si può iniziare a consegnarle” .

A partire da venerdì 8 chi avesse necessità potrà ritirarle gratuitamente in via Roma presso la sede della compagnia Barracellare.

Il ritiro potrà avvenire per nucleo familiare, con un componente che le prenderà per tutta la famiglia. È prevista almeno 1 mascherina per ogni samassese.

“In questi giorni gli stessi volontari stanno cucendo anche le mascherine speciali a misura di bambino, appena disponibili ve lo comunicheremo.

Per tutto questo lavoro dobbiamo ringraziare Laura Meloni, Marcello Mancosu, Mondo Onnis, Anna Rita Garau, Bonaria Porcedda, Giuseppina Frau, Michela Mancosu, Luisa Medda”.