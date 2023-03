Samassi, sfidano le auto sul “filo immaginario”: il gioco pericoloso che dilaga sui social

Sfidano le macchine sul filo “immaginario”: bambini e ragazzini in mezzo alla strada per imitare il “gioco” pericoloso che dilaga nei video postati sui social.

Le segnalazioni sono giunte ieri pomeriggio: una decina di giovanissimi, in via Sanluri, in prossimità del distributore, scansavano le macchine all’ultimo momento per rappresentare un filo immaginario che dovrebbe costringere l’automobilista a rallentare o, addirittura fermarsi, ingannato dall’effetto ottico. Ciò, però, non sempre avviene, con il rischio che i partecipanti al “gioco” siano travolti. In genere, il “gioco” consiste che i partecipanti si posizionano nei due lati della strada: nel caso di Samassi, uno di loro, era in mezzo alla carreggiata. L’arteria scelta per questa emulazione, tra l’altro, è una strada alla periferia del paese, trafficatissima e percorsa anche a velocità sostenuta. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,30. Tanti i giochi e i passatempi che si possono svolgere per trascorrere il tempo, ma non questo di imitare pericolose situazioni perché viste su internet. Insomma: un po’ di buon senso in più, a volte, non sarebbe male anche tra i più giovani che devono capire che stare in mezzo alla strada è pericoloso.