Samassi, rotonde spianate per far passare le pale eoliche: “Tra Villacidro e Sanluri 24 torri alte duecento metri”

Samassi – Rotonde spianate per consentire alle mega pale eoliche di passare: lavori in corso nella periferia del paese, i tir che ieri hanno iniziato il viaggio dal porto di Oristano sono diretti nel territorio tra Villacidro e Sanluri. È lì che dimoreranno le torri alte 200 metri contro le quali, durante la notte, un copioso gruppo di cittadini ha tentato, in tutti i modi, di opporsi alla partenza dei tir con il carico speciale a bordo. “2 mila tonnellate di cemento per ognuna delle 24 pale eoliche alte quanto la torre Eiffel, più l’armatura in ferro affondata nel cemento”. Il passaggio dovrebbe avvenire questa notte, impossibile non notare i preparativi per consentire il passaggio ai giganti del vento, quelli che hanno contro un popolo che grida il suo dissenso, e lo fa da tempo: in nome dell’energia green il paesaggio sardo cambierà volto. Nessuno si vuole sottrarre alle energie rinnovabili, ognuno è giusto che faccia la sua parte: si lotta contro la speculazione energetica, quella invasiva in nome del “Dio Denaro” che con il cambiamento ecologico ha niente a che fare.