Samassi, messa in sicurezza del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico

Da diverse settimane ruspe e operai sono al lavoro nel fiume Mannu, nel tratto che attraversa il paese del Medio Campidano. Dopo la siccità dei mesi estivi, in autunno e inverno dovrebbero concentrarsi le abbondanti piogge come già avvenuto in passato. Per evitare che la piena del fiume possa provocare danni nel territorio e mettere in pericolo la popolazione, sono in corso i lavori effettuati dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale per conto del Genio civile. Gli interventi già eseguiti e quelli ancora in fase di esecuzione d’opera riguardano la messa in sicurezza delle due sponde del Flumini Mannu, con realizzazione del nuovo argine sul lato est, pulizia dell’alveo del fiume, realizzazione nuova chiavica e sollevamento argine sul lato ovest, pulizia del colatore destro e dei canali affluenti al corso d’acqua. Da qualche anno più che mai, le abbandonati e intense piogge che si abbattono sui territori sono un campanello d’allarme che non deve essere sottovalutato: unico modo per contrastare il pericolo è la prevenzione, tanto richiesta dalle istituzioni locali e dai cittadini, che dopo la pulizia del fiume e la realizzazione delle opere che riguardano il corso d’acqua sperano che il ponte storico che collega le due parti del paese venga messo in sicurezza. Da anni, infatti, importanti difetti, dovuti al trascorrere del tempo, sono ben visibili e ampiamente segnalati agli organi di competenza dagli amministratori locali che, preoccupati, hanno esposto in più occasioni la necessità di manutenzione straordinaria e urgente da eseguire su tutta la struttura di sostegno del ponte.