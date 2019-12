Giovedì 19 dicembre apre a Samassi, in via Cagliari 120 il quinto Leader Price della Sardegna

Apre a Samassi il quinto punto vendita in Sardegna di Leader Price, il nuovo discount attivo nel segmento dei negozi-convenienza, con un modello di business che ha già riscosso ampio successo in Italia, nel resto d’Europa e già leader in Francia