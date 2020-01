Samassi, via ai lavori per la 196: addio a disagi e pericoli per auto e ciclisti

Imminenti i lavori per la messa in sicurezza della SS196dir, importante arteria che collega Samassi e Serramanna. Da tempo il manto stradale versa in pessime condizioni, creando non pochi disagi e pericoli per i numerosi automobilisti e ciclisti che ogni giorno percorrono questa strada.

Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini giunte sia al comune di Samassi che alla provincia del Sud Sardegna “i lavori partiranno a breve —spiega Ignazio Tolu sub commissario della provincia del Sud Sardegna — Una strada vergognosa; presto sarà risolta la situazione “.