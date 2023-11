Samassi, l’ascensore della stazione dei treni preso di mira dai vandali

Sembra impregnato di detersivo e invece è l’eccessiva salivazione di chi, questa mattina, ha mal pensato di espellere proprio nell’ascensore che consente l’attraversamento dei binari in sicurezza. A segnalare l’accaduto è un abituale viaggiatore che richiama l’attenzione delle istituzioni competenti sulla problematica: non è l’unico episodio, spesso la cabina è presa di mira dagli incivili che, non solo sporcano di proposito, bensi calci e un comportamento non corretto sarebbe molto frequente. In alternativa all’ascensore sono presenti le scale e il sovrappasso percorribile sia a piedi che in bicicletta ma per anziani, disabili e mamme con il passeggino il mezzo meccanico è l’ideale per giungere da una parte all’altra del paese.