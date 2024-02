Samassi, fa razzia di anelli e orecchini da una casa ma viene scoperta da un passante: 40enne arrestata

I carabinieri del nucleo radiomobile di Sanluri e i loro colleghi della stazione di Samassi hanno arrestato una quarantenne, disoccupata, mentre si stava allontanando da un’abitazione vicinissima alla centralissima via Municipio, dopo aver rubato da una casa anelli, braccialetti e orecchini per un valore di circa mille euro: i monili sono stati ritrovati nelle sue tasche e riconosciuti subito dal padrone della casa che, purtroppo, non aveva chiuso bene la porta principale. L’intervento dei carabinieri è stato possibile grazie alla sensibilità di un passante, che ha notato e descritto al 112 due persone che si stavano aggirando in paese con atteggiamento sospetto.

Dai primi accertamenti è emerso che la donna che ha compiuto il furto ha anche approfittato dell’assenza di impianti di videosorveglianza e di allarme. L’arresto è stato già convalidato.

Ha collaborato Valeria Putzolu