Samassi, dopo le tragedie non cambia nulla: tutti continuano ad attraversare sui binari

Nonostante i divieti ben visibili posizionati un po’ ovunque lungo tutta la stazione ferroviaria di Samassi e la tragedia avvenuta solo pochi mesi fa a Serramanna, si continua ad attraversare i binari. Non è un caso isolato ma quasi quotidianamente, soprattutto nel tardo pomeriggio, diverse persone sono solite trasgredire le norme in vigore che impongono l’uso dei passaggi appositi per l’attraversamento dei binari del treno. A Samassi, tra l’altro, in attesa del completamento dei lavori per la realizzazione del sovrappassaggio, vi è già un sovrapasso raggiungibile con le scale e un ascensore, sempre funzionante, fruibile per disabili, ciclisti, passeggini e per tutti coloro che, per una ragione o per un’altra, non possono o non vogliono salire o scendere le scale.

Non sono trascorsi nemmeno tre mesi dalla tragica morte del giovanissimo ragazzo serramannese che ha perso la vita dopo essere stato investito dal treno, proprio mentre si accingeva ad attraversare la ferrovia con i suoi amici. Un dramma che ha segnato profondamente anche le comunità limitrofe a Serramanna e che viene ricordato dal personale delle Ferrovie dello Stato ogni qual volta assistono a episodi simili. Nonostante ciò, imperterritamente e imprudentemente, si continua ad attraversare i binari.