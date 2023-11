Samassi, corsa contro il tempo per salvare una cagnolina abbandonata

Corsa contro il tempo per salvare una cagnolina abbandonata: gli abitanti della via dove ha trovato rifugio la sfamano e la coccolano ma è stata già segnalata al Comune e presto verrà portata in canile. “Chiediamo aiuto urgente, se qualcuno volesse darle una casa vi ricompenserà con tanta gratitudine e affetto” spiegano i volontari. Aveva dei cuccioli, le sono stati portati via, e da allora vaga con lo sguardo triste, aspettando solo che il tempo passi. Da circa 20 giorni è stata notata per le strade del centro del Medio Campidano, inizialmente aveva anche una catena al collo. Impossibile non provare compassione per questo animale ed è così che gli abitanti di via Togliatti gli hanno preparato un riparo e le portano acqua e cibo. “Non si sa’ chi l’abbia abbandonata. È molto paurosa e diffidente, ma buona. Prima che venga presa e portata in canile diamole una famiglia che la ami.

Purtroppo è già stata segnalata e presto la porteranno via, poverina, che fine ignobile, il suo sguardo dice tutto”.