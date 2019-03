Samassi, c’è chi raccoglie asparagi vicino ai binari: treni in forte ritardo

Treni in ritardo questa mattina a causa di incauti raccoglitori di asparagi in prossimità della linea ferroviaria che collega Samassi e Serramanna. Una insolita presenza è stata segnalata alle forze dell’ordine verso le otto; all’altezza dell’industria di trasformazione del pomodoro “Casar”, un gruppo di uomini è stato notato “troppo vicino” ai binari. Informato immediatamente il personale delle FS, che ha prontamente provveduto a procedere lungo la tratta con estrema cautela, i convogli hanno accumulato alcune decine di minuti di ritardo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.