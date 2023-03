Samassi, boom di visitatori alla sagra del carciofo: parcheggi insufficienti e fioccano le multe in piazza Mercato

Erano attese migliaia di persone per oggi, giornata clou dell’evento, e le previsioni sono state rispettate: in quasi ogni strada del paese sono presenti file di auto in sosta, anche quelle più distanti dal punto principale di ritrovo della manifestazione. Tra una degustazione e una visita alle antiche case campidanesi aperte al pubblico per l’occasione, in tanti, hanno ampiamente temporeggiato prima di dedicidere di far rientro a casa. Ma, una volta giunti al parcheggio, ecco l’amara sorpresa: agganciato nel tergicristallo anteriore, il tagliando tanto odiato dagli automobilisti, quello autografato dalle istituzioni di competenza. Una spina pungente e decisamente non gradita, un po’ come quella dei carciofi, i protagonisti indiscussi della sagra, e che lascia l’amaro in bocca per quella che doveva essere una giornata di festa e allegria perché, pare, che gli avvisi di divieto di sosta e di fermata siano stati posti solo in un secondo momento e i non abituali frequentatori di Samassi fossero, quindi, all’oscuro del fatto che in piazza Mercato non si possa parcheggiare.

