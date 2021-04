Samassi, bilancio nero del Covid: 18 positivi e 76 cittadini in quarantena, “terza ondata nel Medio Campidano”

Samassi – Salgono a 18 i casi di positività rilevati nel centro del Medio Campidano e 76 sono le persone in quarantena in attesa della somministrazione del tampone molecolare. Il sindaco Pusceddu: “I numeri ormai indicano chiaramente l’arrivo di una terza ondata di contagi nel nostro comune”.

Il tracciamento della rete dei contatti è ancora in corso.

Le persone al momento coinvolte hanno dai 12 ai 65 anni, equamente divisi tra maschi e femmine, “a dimostrazione che il contagio è assolutamente trasversale e multiforme. Non sottovalutiamo – comunica il primo cittadino – il fatto che la variante inglese, essendo molto più contagiosa delle altre, non solo può colpire direttamente un elevato numero di persone ma, indirettamente, può coinvolgere, bloccandoli in quarantena, un numero ancora più elevato di soggetti che appartengono alla rete di contatti dei positivi rilevati.

In questo momento la diffusione del covid potrebbe ancora propagarsi o rallentare per attestarsi sulle quote attuali in attesa che si arrivi, speriamo il prima possibile, alla progressiva guarigione dei malati.

Tutto dipende dal nostro comportamento.

Ribadisco con forza che è fondamentale attenersi alle più rigorose prescrizioni di sicurezza ed evitare fin da subito qualsiasi spostamento non indispensabile”.