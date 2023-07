Samassi, anziana scippata questa mattina in pieno centro da un malvivente che le strappa la borsa

Samassi – Anziana scippata questa mattina in pieno centro da un malvivente che le ha strappato la borsa dal braccio: per lo spavento la donna si è sentita male ed è stato necessario l’intervento di un mezzo di soccorso. Un fatto insolito e preoccupante per la tranquilla comunità che di rado registra fatti di cronaca simili a quello avvenuto oggi: la donna stava percorrendo il viale Stazione quando da dietro un individuo le ha strappato la borsa. Al suo interno aveva il telefono cellulare e poche decine di euro nel borsello. In quel momento si trovava da sola, è riuscita a raggiungere l’abitazione di un familiare che si trova lì vicino e immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine che hanno preso in carico la denuncia da parte della vittima.