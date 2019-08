Invettiva di Matteo Salvini contro il “governo truffa” Pd-M5s, l’esecutivo “servo, telecomandato dall’estero, della sovranità persa”, che ha come “unico collante il ‘no'” alla Lega. “Io non mollo”, assicura il segretario leghista, in una diretta Facebook in cui chiede più volte a Sergio Mattarella di bloccare la nascita del “Conte bis”, nuovamente definito “Monti bis”.

