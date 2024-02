“Salvini fa l’ennesima passarella a Cagliari: ma ha tolto i soldi alla 131 per girarli al ponte sullo Stretto”

“Salvini fa l’ennesima passerella a Cagliari ma dovrebbe solo vergognarsi. Il governo Meloni, con la legge di bilancio per il 2024, ha azzerato le risorse previste per la messa in sicurezza degli svincoli della SS-131 per spostarle sul ponte sullo stretto. Quindi le promesse di Salvini sono le sue solite menzogne. Non vuole il bene dei sardi e lo ha dimostrato con i pastori, con il latte, con le strade, con le sue solite bugie”, così dichiara da Nuoro la candidata del centrosinistra Alessandra Todde che ha poi attaccato il Governo Meloni e Truzzu, candidato del centrodestra.

“Il governo Meloni nella legge di bilancio ha tagliato a partire dal 2025 le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tra cui gli asili nido e il trasporto degli studenti disabili. Una vergogna assoluta. Lo sa questo Truzzu o fa finta di nulla? Truzzu”, aggiunge, “è a conoscenza del fatto che la Regione Sardegna, stando ai dati della corte dei conti, non ha speso risorse per 3 miliardi e mezzo? Lo sa Truzzu, che si vanta del tracollo di Cagliari, che i suoi alleati al governo della Sardegna hanno lasciato in cassa miliardi e non gli hanno investiti su sanità, trasporti, servizi per i sardi. Questo dimostra l’incapacità e l’inaffidabilità della giunta Solinas. E Truzzu vuole andare in continuità. Non lo permetteremo”.