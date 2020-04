Salvini durissimo su Conte: “Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Ladri di futuro”. Il leader della Lega a gamba tesa su Conte che ha invece annunciato il sì europeo al Recovery Found: “Di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti, ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles. Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge. Le promesse del governo di non usare il MES? Gli impegni, gli attacchi, le promesse di Conte? Erano solo FAKE NEWS. Ladri. Ladri di Futuro, di Democrazia, di Libertà. Noi ci siamo e non ci arrendiamo, viva l’Italia libera e sovrana!