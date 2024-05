Salvezza ancora in bilico per i rossoblù, arriva l’incoraggiamento di Nicola Riva

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sconfitta contro il Milan che brucia, la salvezza ancora in bilico per la squadra rossoblù del Cagliari e arriva l’incoraggiamento da parte di Nicola Riva, il figlio del campione Gigi che invita a non arrendersi: “Forza dobbiamo salvarci, stiamo tutti uniti per raggiungere l’obbiettivo perché noi lo sappiamo bene, quando sai soffrire, poi si gode ancora di più”. 5-1 è stato il risultato finale di una partita in cui i diavoli rossoneri ieri si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica di seria A mentre la squadra sarda dovrà giocare, sino alla fine, la possibilità di rimanere nella competizione più importante. Delusione tra i tifosi che speravano almeno in un pareggio che, purtroppo, è stato affondato dai gol messi a segno uno dopo l’altro. A incoraggiare i cuori rossoblù, però, ci pensa Riva junior, con un post che, in pochi minuti, ha ricevuto migliaia di consensi.

“Se il mio papà fosse andato a giocare nella Juve, nell’Inter o nel Milan, sarei nato lì e probabilmente avrei passato qualche post-partita con meno delusione o meno nervoso. Forse. Invece sono nato a Cagliari e tifo il Cagliari e per fortuna mio padre non ha mai lasciato questa maglia, non cambierei mai nulla, sono orgoglioso della scelta di papà e di essere pazzamente innamorato del Cagliari. Soffro, ci sto male ma con una passione e amore immensi”. Parole che fanno emergere, ancora una volta, il grande amore che lega indissolubilmente la terra sarda alla famiglia Riva, un sentimento ricambiato in modo uguale e che, in questi giorni più che mai, invita a stringersi a Mister Ranieri e la sua squadra, come quando il popolo sardo ha abbracciato Rombo di Tuono, qualche mese fa, per il saluto alla vita terrena. Appuntamento, quindi, a domenica prossima per Sassuolo-Cagliari, una sfida che potrebbe essere determinante per la squadra sarda.