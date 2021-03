Salvatore Deidda a Radio Casteddu: “I controlli vanno fatti alla partenza, la Sardegna li fa all’arrivo”

Salvatore Deidda, deputato Fratelli d’Italia, a Radio Casteddu: “I controlli vanno fatti alla partenza: la Sardegna è l’unica che sta facendo dei controlli all’arrivo però”.

“Il virus viaggia con l’uomo, sono necessari più controlli. Vogliono riaprire le scuole come è giusto che sia ma il problema sono i mezzi di trasporto e cosa si fa?”.

Per i vaccini: “Ogni Regione sta facendo i salti mortali, la campagna doveva essere coordinata dall’alto e bene: non sappiamo esattamente quanti vaccini abbiamo a disposizione a livello nazionale, non sappiamo quali e nemmeno le quantità precise. Questa è mancanza di chiarezza”.

Risentite qui l’intervista a Salvatore Deidda del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu