SALVATO DALLE AUTO IN CORSA CERCA STALLO O ADOZIONE, LA SUA SOCCORRITRICE È IN PARTENZA PER MOTIVI DI SALUTE.

L’ appello a radio zampetta sarda per un giovanissimo cagnolino, giocherellone e affettuoso di 12 kg.

Proviene da una situazione triste, i padroni hanno lo sfratto esecutivo e il cane, non ci è chiara la dinamica, finisce in strada, comunque non lo possono recuperare e il dolce è simpatico cagnetto cerca o adozione del cuore, oppure uno stallo spesato di tutto dalla ragazza che lo ha tratto in salvo dalle auto in corsa a Cagliari.

Per motivi importanti di salute la ragazza deve partire a Milano e non può farsi carico ma garantisce la copertura delle spese per la sua gestione.

Attualmente il cagnolino si trova a Cagliari, per ulteriori informazioni contattate la redazione al

348 0941 632.