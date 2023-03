“Salvate la nostra scuola”: ragazzi, docenti e genitori blindano il Liceo Alberti di Cagliari

Un sit in, cartelli, cori e striscioni. E un Sos che oltre a essere il segnale di allarme e richiesta di aiuto è anche un acronimo in inglese dell’appello dei ragazzi che frequentano il liceo scientifico Alberti di Cagliari: “Salvate la nostra scuola”, Save our school. Questa mattina i ragazzi, insieme ai loro genitori e ai docenti, sono scesi in strada e hanno manifestato davanti all’edificio di viale Colombo, presentando un documento con oltre duemila firme e una richiesta di intervento inviata direttamente al ministro dell’Istruzione Valditara.

Oltre alla manifestazione, un’assemblea d’istituto a Su Siccu, affianco alla sede storica della scuola, per chiedere ina struttura idonea e adeguata. Il contratto d’affitto con l’autorità portuale scadrà a settembre del 2023, e per tenere il punto ed evitare soluzioni improvvisate e dell’ulòtimo minuto, si è anche costituito un comitato, che denuncia problemi strutturali e una distribuzione degli studenti su più sedi e dal futuro incerto.

Secondo i diretti interessati, il liceo Alberti deve restare nella sua sede storica, anche per garantire ai tanti ragazzi pendolari che lo frequentano di poterlo facilmente raggiungere.