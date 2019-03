Salto Ostacoli: sabato 30 e domenica 31 marzo seconda tappa del 1° Trofeo del Goceano

Il rodaggio della prima tappa è stato positivo e spettacolare anche dal punto di vista tecnico. L’impianto indoor di Foresta Burgos ha consentito a cavalieri e cavalli di testare positivamente il campo gara e la formula del trofeo nazionale di tipo B1* organizzato dal Circolo Ippico gli Olivastri e la Cooperativa S’Unighedda di Burgos. La seconda tappa, che si apre sabato 30 marzo alle 9.30 e si concluderà domenica 31 marzo, ha registrato l’iscrizione di un centinaio di cavalli. Particolare importante, diversi cavalli e cavalieri sono diversi rispetto alla prima tappa e questo rende incerti i pronostici. Il regolamento del 1° Trofeo del Goceano prevede infatti che per concorrere al premio finale sia necessario prendere parte almeno a due tappe. Si prevede quindi il pienone per la terza e conclusiva tappa che si disputerà nell’impianto indoor di Foresta Burgos in occasione di Pasqua e Pasquetta, il 21 e 22 aprile. Come nelle giornate di apertura, le gare più tecniche e spettacolari saranno la C125, la C130 a tempo e il Gran Premio a due manche con ostacoli a 135cm. Il programma studiato dallo show director Piera Monti con la Fise Sardegna prevede comunque una copertura di tutte le categorie e dà spazio anche ai cavalieri e ai cavalli più giovani. In questa seconda tappa contributo prezioso e sostanzioso della Comunità Montana del Goceano e dei Comuni del Goceano.

