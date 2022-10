Salto ostacoli: due fine settimana d’alto livello col Sardegna Jumping Tour 2022

Per undici giorni, dal 20 al 30 ottobre la Sardegna è al centro dell’equitazione e dell’allevamento grazie al Sardegna Jumping Tour 2022 e alla manifestazione “Cavalli di Sardegna – Vetrina d’Elite dell’Allevamento Sardo”. Sarà come di consueto il complesso Agris di Tanca Regia (Abbasanta) ad ospitare il prestigioso concorso nazionale A6* (sei stelle) organizzato dalla Fise Sardegna insieme all’agenzia regionale Agris con il sostegno finanziario della Regione Sardegna per gli interventi a favore del rilancio del comparto ippico. Ben 300 i binomi iscritti alla competizione che propone anche la finale del Trofeo dei Nuraghi Riservato al Cavallo nato ed allevato in Sardegna, di 4, 5, 6 e 7 anni e oltre.

Il montepremi complessivo è di 164.500 euro: 50.000 per la prima settimana e 53.500 per la seconda, più 61.000 riservati alla finale del Trofeo dei Nuraghi. Due le tappe del Sardegna Jumping Tour: dal 20 al 23 ottobre e dal 27 al 30 ottobre. I due concorsi hanno richiamato i migliori binomi sardi (e più di uno ha chance di vittoria) e alcuni cavalieri nazionali di valore come l’azzurro Bruno Chimirri che ha vinto la Coppa a Piazza di Siena, il plurimedagliato Natale Chiaudani torna dopo qualche anno di assenza e si candida a vincere ancora. Occhio poi ad Andres Penalosa cavaliere colombiano trapiantato in Italia e all’emiliano Elia Simonetti.

In mezzo ai due weekend di salto ostacoli, l’evento organizzato dall’Agris Sardegna – Servizio Ricerca Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine che dal 25 al 27 (con inizio alle 8.30) metterà in vetrina i puledri di 2 e 3 anni che si sono classificati meglio nelle rassegne e al Premio Regionale Allevamento.

Per quanto riguarda il Sardegna Jumping Tour sono ben 63 le gare nei due fine settimana. Si parte giovedì 20 di pomeriggio con le prove di addestramento. Da venerdì alle 8.30 le prime gare sul campo in sabbia silicea.

Come al solito la competizione più “ricca” è anche quella più tecnica e difficile: il Gran Premio a due manches su ostacoli alti 145/150cm che verrà disputato domenica 23 e domenica 30 ottobre.