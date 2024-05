Saltano le fogne ad Assemini: via Cagliari sommersa da liquami maleodoranti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non è la prima volta che accade, bensì è una problematica che sussiste da oltre dieci anni quella degli allagamenti e delle fogne che rigurgitano in strada quello che dovrebbero far defluire nel sottosuolo. Un acquazzone o un intasamento particolare e il disagio si ripete, come questa mattina lungo una delle vie principali della città. Un rischio igienico sanitario, poiché non si tratta di acque bianche: “Questo è il risultato amministrativo di Assemini: un fiume di escrementi” espone Massimo Carboni che in questo momento è impegnato a ripulire strada e marciapiede al fine di evitare che i liquami invadono l’attività commerciale.

Un problema che, sinora, non è stato ancora risolto e che, come auspicano i residenti, non venga sottovalutato bensì affrontato e risolto.