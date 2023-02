Salta il Milano-Cagliari, disagi e proteste: 150 passeggeri costretti a ripartire il giorno dopo

Dovevano tornare a Cagliari ieri sera, domenica, e invece gli oltre 150 passeggeri che avevano fatto affidamento sul volo di Easyjet per rientrare in Sardegna sono rimasti a terra, fra proteste inutili e disagi reali. Il volo di easyJet Eju 2877 per il capoluogo sardo fissato per domenica 19 febbraio è stato infatti posticipato a questa mattina a causa di un ritardo del volo precedente, che ha spinto l’equipaggio al di fuori della soglia massima di ore di volo operabili per legge, fa sapere la compagnia aerea, sottolineando che “la sicurezza e il benessere di equipaggio e passeggeri sono la priorità di easyJet”, e precisando che ai passeggeri sono stati offerti voucher e pernottamento per ridurre al minimo i problemi.

“La compagnia si scusa per i disagi subiti dai passeggeri anche per situazioni al di fuori del proprio controllo”, afferma un portavoce.