Salgono i ricoveri per Covid, il governo in allerta decide se tenere le mascherine

Mascherine al chiuso via dal primo maggio? Non è detto, anzi alla luce dei nuovi numeri – contagi sempre molto numerosi e ricoveri in risalita nella maggior parte delle regioni – è molto probabile che il governo decida di mantenere ancora l’obbligo di indossarle, almeno al chiuso, per provare a frenare un contagio che corre a velocità pazzesca. La decisione è fissata al 20 aprile, subito dopo Pasqua e subito prima del ponte del 25: sarà allora che il governo deciderà cosa fare, a tre settimane esatte dalla fine dello stato di emergenza e dalla caduta delle restrizioni, con dati dunque abbastanza consolidati.

Certo è che Palazzo Chigi è di nuovo in allerta per i numeri dei contagi che non calano ma soprattutto per quelli degli ospedali che in queste ore risalgono. In Sardegna le intensive sono piene al 12%, peggior dato nazionale e sopra la soglia fissata dal governo, mentre i reparti ordinari sono occupati al 20%, anche questi sopra soglia.