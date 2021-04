Salgono a 159 i positivi al covid ad Alghero, il Sindaco: “Dobbiamo essere più prudenti”

Sono 159 i soggetti positivi al Covid ad Alghero. Il dato è relativo all’ultima comunicazione dell’Ats al Sindaco di Alghero Mario Conoci. Una salita dei contagi che si è registrata soprattutto in correlazione con l’aumento nelle scuole e con una rilevazione dei positivi tra i giovani, per fortuna asintomatici “ma proprio per questo hanno profili di rischio maggiori – commenta il Sindaco Mario Conoci. “Dobbiamo aumentare la prudenza – avverte – che deve essere sempre in cima ai nostri comportamenti e aumentare il senso di responsabilità con comportamenti rispettosi, adottando la stessa attenzione che abbiamo adottato in tutto questo periodo”.