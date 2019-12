Sa Panada: saperi e sapori della tradizione

Ieri sera alla MEM di Cagliari, un importante momento d’incontro tra i rappresentanti e protagonisti di un piatto tipico della tradizione sarda, Sa Panada. L’antropologa Veronica Matta, il regista RAI Davide Mocci, il presidente di FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Efisio Mameli, il presidente di Slow Food Raimondo Mandis, il direttore dell’Accademia Italiana della Cucina, Salvino Leoni, i dirigenti di LAORE Dott. Pieraldo Liori e Dott.ssa Paola Ugas, i produttori e rappresentanti delle comunità di Assemini, Cuglieri e Oschiri, hanno dato vita ad una intensa e articolata ricostruzione del percorso de Sa Panada, dalle origini ad oggi.

Gli spunti molto interessanti, hanno messo in luce una delle eccellenze del patrimonio enogastronomico della Sardegna, un’importante veicolo su cui puntare anche in un ottica turistico promozionale, passando dal riconoscimento ministeriale, come produzione tipica, al sistema di produzione, commercio e consumo che può creare un indotto importante nel contesto economico turistico dell’isola. Ad arricchire l’incontro, la proiezione del video (https://www.youtube.com/watch) RAI Geo e Geo.

“E’ un’esperienza emozionale che ci conduce a rivivere le sensazioni dei sapori e dei profumi, un percorso su cui puntare per valorizzare al meglio ciò che in Sardegna sappiamo fare e possiamo fare” così ha affermato Gigi Garau, moderatore e autore di un intervento nel libro “Panada on the road”, ricordando che proprio in questi giorni, il sito della Regione Sardegna ha promosso l’iniziativa denominata “Le vie de Sa Panada”, percorso turistico itinerante tra i sapori e la cultura della Sardegna (https://www.sardegnaturismo.it/it/itinerari/la-de-sa-panada).

Alla manifestazione ha testimoniato il proprio apprezzamento l’Assessora alla cultura del Comune di Cagliari, Dott.ssa Paola Piroddi e l’Assessore Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa. In conclusione un semplice ma intrigante aperitivo a base di Panadas provenienti dai tre comuni dove viene prodotta grazie all’impegno e la maestria di coloro che amano questo piatto della tradizione le cui radici affondano in origini lontane.