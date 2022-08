Ryanair, la doccia fredda (anche) per i sardi: “Non avrete mai più voli scontati a 9,99 euro”. C’erano una volta i tempi in cui la Sardegna sembrava meno isolata: erano quelli dei voli super scontati delle compagnie low cost, Ryanair su tutte. Parigi, Londra, Barcellona, Madrid, erano città spesso visitabili anche con 10 o 20 euro a volo, e tante famiglie che non avrebbero mai potuto viaggiare hanno conosciuto un sogno.

“Non c’è dubbio che i nostri biglietti a 0,99 centesimi e anche quelli a 9,99 euro sono qualcosa che non vedremo più per molti anni”. Le parole sono di Michael O’Leary, Ceo di Ryanair, e sono una bella doccia gelata per tutte gli italiani abituati a scandagliare il web alla ricerca di un volo low cost per viaggiare in Italia e in Europa, riportate dal nostro giornale partner Quotidiano.net.

“Ryanair dice basta. Stop ai voli super economici, appunto da 0,99 a 9,99 euro. Non ci saranno più. Diventeranno belli i ricordi della vacanze estive programmate in Sicilia, in Sardegna, ma anche nelle capitali europee, sfruttando i prezzi convenienti dei voli della compagnia irlandese. Pesa tantissimo il caro energia conseguente alla guerra in Ucraina nella decisione presa a Dublino. Il settore aereo inevitabilmente è stato colpito dai prezzi del carburante e così Ryanair ha deciso di voltare pagina”.