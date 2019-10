Rubano le tessere carburante nelle auto a noleggio e fanno benzina “gratis”: arrestati due cubani a Cagliari

Rubano le tessere carburante nelle auto a noleggio: arrestati due cubani a Cagliari. Stamattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari, al termine di un’attività investigativa scaturita da una denuncia sporta a inizio mese, hanno arrestato due pregiudicati originari di Cuba rispettivamente classe 19901998 per i reati di furto aggravato in concorso nonché sostituzione di persona. In particolare, i militari hanno accertato che nel corso del mese ed in molteplici occasioni, i due giovani, utilizzando documenti intestati a terzi, avevano noleggiato alcuni veicoli del parco auto della società “playCar” dai quali asportavano sistematicamente le relative tessere del rifornimento carburante manomettendone il microchip munito di GPS.

Nei giorni successivi, infatti, i due arrestati hanno prelevato smisurati quantitativi di carburante per un valore di circa 2000 € in alcuni distributori di carburante siti presso le regioni del Lazio e della Campania. Oggi i militari, allertati preventivamente dal denunciante, si sono messi alla ricerca dei due malviventi intervenendo in viale Marconi dove hanno sorpreso in piena flagranza i due responsabili del furto. Immediatamente tradotti presso le camere di sicurezza, domani saranno sottoposti a rito direttissimo.