Rubano da Maury’s e scappano a tutto gas per le vie di Quartu: arrestati dalla polizia

Inseguimento, ieri sera, per le vie di Quartu, per una rapina avvenuta da Maury’s. Alcune auto della polizia hanno dato la caccia ai malviventi – tre, stando alle prime informazioni che trapelano -. La folle corsa dei rapinatori si è interrotta in via Leoncavallo: chi era alla guida ha addirittura tentato di speronare una delle auto dei poliziotti. Alla scena hanno assistito numerosi testimoni. Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime ore.