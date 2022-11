Ruba una motosega a Gesturi, 49enne denunciato: a rischio anche il reddito di cittadinanza.

Ieri a Gesturi i carabinieri hanno denunciato per furto in abitazione un quarantanovenne del luogo, noto alle forze dell’ordine e percettore di reddito di cittadinanza. I militari hanno ottenuto a suo carico chiari indizi di colpevolezza quale materiale esecutore di un furto in abitazione avvenuto pochi giorni prima. La perquisizione domiciliare compiuta nella sua abitazione ha dato esito positivo, l’uomo ha consegnato ai militari la refurtiva che aveva occultato in un campo vicino, che è stata sequestrata e, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, verrà presto restituita alla parte lesa. Si tratta di una motosega che il denunciato si riprometteva di utilizzare per fare riserva di legna per la stagione invernale. Il denunciato verrà anche proposto per la revoca del sussidio percepito.