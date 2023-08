Ruba una macchina, va a sbattere e fugge e piedi: denunciato un topo d’auto a Decimomannu

Il 4 agosto 2023, a Decimomannu, i Carabinieri della Stazione di Vallermosa hanno deferito in deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto un 20enne.

Il giovane intorno alle ore 19:30 aveva asportato un’autovettura Volkswagen Golf, dalla via Case Sparse ed era scappato per le strade del centro; durante la fuga però, il giovane aveva perso il controllo del mezzo ed era andato a collidere contro un marciapiede nella via delle Aie. Abbandonato il mezzo a causa dei danni riportati il giovane era scappato a piedi per le vie circostanti; l’auto è stato recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario.