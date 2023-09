Ruba una lanterna da un giardino privato a Carbonia, denunciato un 51enne.

Carbonia, denunciato per furto in abitazione un cinquantunenne del luogo, molto noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo, il 26 agosto scorso, mentre portava a spasso il proprio cane lungo la via Lazio, ha notato il cancelletto aperto di un giardino, vi si è introdotto e ha portato via da un salottino in vimini una bellissima lanterna utilizzata per ingentilire le serate conviviali. Dopo aver presentato denuncia ai carabinieri il proprietario di casa ha anche fornito le immagini dell’impianto interno di videosorveglianza che hanno ripreso in maniera perfetta l’intero episodio. E’ stato facile a quel punto per i militari identificare il responsabile del furto.