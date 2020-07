Ruba un portafoglio in spiaggia a Platamona, migrante lo insegue e lo “placca”: arrestato

Ha assistito a tutta la scena e ha deciso di intervenire. Un gambiano di ventisei anni, da quattro ospite di un centro di accoglienza, ha inseguito e “placcato” un 50enne di Sorso, pluripregiudicato: l’uomo aveva rubato un portafoglio in spiaggia a Platamona, dopo aver frugato nella borsetta di una coppia che era andata a fare il bagno. Il fatto è avvenuto ieri mattina. Il migrante ha assistito al furto e si è lanciato all’inseguimento del ladro: una volta raggiunto, il malvivente ha ingaggiato una lotta col giovane, che però non si è perso d’animo ed è riuscito a bloccarlo. Pochi istanti dopo sono intervenuti alcuni agenti della polizia Locale, che hanno arrestato il cinquantenne per rapina impropria. Lunedì sarà giudicato per direttissima.

Il giovane gambiano è andato al Comando dei vigili per rilasciare la sua testimonianza che sarà utile per il procedimento penale, così come le due vittime del furto, che negli uffici di via Carlo Felice hanno formalizzato la denuncia. L’uomo dovrà rispondere di rapina impropria. Non è il primo caso di furto di portafogli a Platamona: già nei giorni scorsi un anziano ne era stato vittima. Anche per questo la polizia Locale stava monitorando da tempo il litorale. Le indagini ora proseguiranno per capire se l’autore sia lo stesso.

Anche nei prossimi giorni gli agenti continueranno i controlli, sia per assicurarsi che non siano commessi altri reati, sia per garantire il rispetto delle norme di contrasto al Coronavirus e di divieto di fumo, ma anche e soprattutto come presidio su cui la cittadinanza può fare affidamento per sentirsi sicura e protetta.