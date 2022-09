Ruba un cancello, due rotoli di rete metallica e 16 paletti: pensionato denunciato a Capoterra

Ha rubato due rotoli di rete metallica, sedici paletti in metallo e, addirittura, un cancello scorrevole in ferro del valore di 3500 euro. Un pensionato 63enne di Capoterra è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri: i militari hanno compiuto un blitz nella sua abitazione, trovando tutti gli oggetti rubati ad un pensionato di sessantasei anni e ad un cagliaritano: tutto il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari. Il pensionato ladro, non nuovo a episodi simili, presto dovrà difendersi, davanti al giudice, dalle accuse.