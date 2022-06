Ruba sigarette e accendini da un distributore automatico a Pirri: arrestata 34enne oristanese

Nelle primissime ore di oggi, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto nella flagranza di furto aggravato una 34enne di Oristano, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia. La donna, a seguito di segnalazione sull’utenza di emergenza 112 è stata sorpresa dai Carabinieri in via Italia all’interno di un locale dove è collocato un distributore automatico di bevande e sigarette denominato “Hobby bar”, mentre era intenta a danneggiare il cassetto di erogazione della merce e il vetro protettivo del distributore. La donna è comunque riuscita a impadronirsi di varie confezioni di filtrini per sigarette, accendini e lattine di bibite: L’arrestata sarà sottoposta al rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari, così come disposto dal P.M. di turno.