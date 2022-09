Ruba mille euro da un ristorante a Calasetta, denunciato un 26enne di Narcao.

I Carabinieri della Stazione di Calasetta hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato, un 26enne disoccupato di Narcao. L’uomo è ritenuto responsabile del furto di 1000 euro perpetrato il 4 agosto scorso all’interno di un bar ristorante sito in via lungomare Colombo.