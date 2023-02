Ruba le foto di un’altra persona per creare un profilo falso su Facebook: denunciata una donna a Cagliari

La Polizia ha individuato una donna residente nell’hinterland cagliaritano per sostituzione di persona e minaccia. Ha creato su Facebook un profilo falso, utilizzando le fotografie pubblicate sulla pagina di un’altra donna. La stessa vittima si sarebbe accorta che la sua immagine era stata associata ad un diverso nome. Inoltre, le foto in cui la ritraevano insieme al suo compagno sarebbero state commentate con frasi denigratorie. Non solo. La malcapitata avrebbe ricevuto da parte dell’intestatario dell’account la minaccia che se avesse segnalato il profilo, avrebbe comunque pubblicato le sue foto utilizzando altri account fasulli.

La vittima ha chiesto aiuto alla Polizia e ha denunciato i fatti agli investigatori della sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile. Le indagini hanno consentito, nel giro di poco tempo, di identificare la presunta autrice del profilo falso, che è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per il reato di sostituzione di persona e minaccia. In questi casi è possibile anche che venga disposto l’oscuramento del profilo falso.

La Polizia, da sempre impegnata nel contrasto dei reati anche quando siano commessi tramite l’utilizzo della rete ed in particolare dei social network, rinnova l’invito a rivolgersi tempestivamente alla Polizia per segnalare episodi di questo genere, in modo tale da poter fornire una tutela veloce e concreta alle vittime.