Ruba in cassa in una profumeria e spintona un commesso: 49enne arrestato a Quartu

Ruba il denaro contenuto in cassa e tenta la fuga spintonando un commesso: arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto oggi per rapina un 49enne di Quartucciu, con diversi precedenti di polizia. L’uomo, dopo essere entrato nel punto vendita “Saponi & Profumi” di via Danimarca, ha prelevato il denaro contenuto in un registratore di cassa e ha poi tentato la fuga spintonando un commesso.

La pronta reazione dello stesso e l’immediato arrivo di una pattuglia hanno consentito di bloccare il malvivente che, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani.