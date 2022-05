Ruba da un’auto in sosta a Villasor, arrestato 27enne marocchino

Ieri a Villasor i Carabinieri, coadiuvati dai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno tratto in arresto in flagranza di furto aggravato un 27enne marocchino, disoccupato e con precedenti, in regola sul territorio nazionale. Nell’ambito di un servizio perlustrativo i militari hanno individuato e riconosciuto l’uomo nella via Cagliari, mentre forzava la portiera e si introduceva all’interno dell’abitacolo di una Chevrolet Aveo, in sosta a bordo strada, di proprietà di un 68enne pensionato del luogo. Dopo un breve tentativo di fuga lo straniero è stato immediatamente bloccato e perquisito. Si trovava in possesso di oggetti e denaro contante sottratti dall’auto, nonché di 1 grammo di marijuana e 1 di hashish, detenuti a suo dire per uso personale. L’uomo verrà pertanto segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti. Tali sostanze verranno inviate per le analisi di rito presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. La refurtiva è stata interamente restituita al proprietario denunciante. L’arrestato è stato dapprima condotto presso la Compagnia di Sanluri per essere fotosegnalato e successivamente verrà trasferito presso il Tribunale di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna.