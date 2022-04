Ruba 9 porte finestra da un cantiere edile, 27enne arrestato a Capoterra.

Il 27 aprile i Carabinieri della Stazione di Capoterra, durante un servizio perlustrativo in località Frà Giuanni, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto un 27enne del luogo, disoccupato e con pregiudizi di polizia. Durante un controllo stradale e una perquisizione veicolare all’interno del furgone “Fiat Scudo” ad egli in uso, il giovane è stato trovato in possesso di 9 porte finestra in alluminio, asportate in un cantiere edile. L’arrestato, al termine delle formalità è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.