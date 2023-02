Rotto il forno crematorio a Cagliari, le bare restano in attesa al cimitero di San Michele

Il forno crematorio di Cagliari è rotto e le bare restano in attesa al cimitero di San Michele. Alcune saranno tumulate, altre, quelle da cremare, saranno invece trasportate a Sassari o a Olbia, procedura che di fatto raddoppia i tempi rispetto al normale, creando non pochi disagi. Sia l’azienda che ha fornito l’impianto che il Comune rassicurano sul fatto che i tecnici sono già al lavoro per riportare la situazione alla normalità, e che le nove bare in attesa nella sala refrigerata del cimitero di San Michele non sono un problema perché la situazione è sotto controllo.

Di norma, per procedere a una cremazione servono due o tre giorni, per la tumulazione solo 24 ore. Ma dovendo trasportare le bare a Sassari e Olbia, l’attesa si allunga a una settimana circa.