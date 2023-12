Rossella, trovata morta in un albergo a La Spezia con ferite da arma da taglio: fermato il marito

Una donna cremonese di 53 anni, Rossella Cominotti, è stata trovata senza vita in un albergo a La Spezia, in Liguria. La donna, che si trovava in vacanza con il marito, è stata trovata dal personale della struttura questa mattina, nella sua stanza. Gli indizi fanno pensare ad una morte violenta e ad un omicidio commesso con un’arma da taglio.

La donna si trovava appunto in vacanza, nell’Hotel Antica Locanda di Luigina e insieme al marito, Alfredo Zenucchi, di 57 anni, sarebbe dovuta ritornare oggi a casa. Zenucchi, però, aveva lasciato la stanza prima del tempo ed è stato rintracciato poco dopo, vicino Sarzana, ed è stato fermato.

Tutto è ancora da verificare ma una cugina della Cominotti, tramite i social, aveva pubblicato un post per cercarla perché non aveva sue notizie da giorni e non riceveva i messaggi su whatsapp. Stessa preoccupazione per quanto riguarda il marito della donna, anche lui irrintracciabile. Infine, i coniugi aveva chiuso anche la loro attività, un’edicola, a Bonemerse.

Al momento, quindi , nessuna pista è esclusa, compresa quella del femminicidio. Tutto è nelle mani sei carabinieri e dei loro investigatori.