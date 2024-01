“Rosina: chi la adotterà si farà il regalo più bello della sua vita”

Ve l’ abbiamo già presentata mesi fa, la micia con il tumore nelle orecchie, è stata sterilizzata e operata a un orecchio la settimana scorsa, per l’ altro orecchio dobbiamo aspettare 1 mese.

È risultata leggermente positiva alla felv e per questo la stiamo trattando con un farmaco per negativizzare il virus.

È una giovane gattina molto dolce, potete venire a conoscerla senza impegno, si trova a Quartu e potete contattare la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632.

Se Rosina e Sofy, la sua compagna di avventura, non trovano adozione non possiamo intervenire per salvare gli altri gatti che vivono in estremo pericolo, i giorni scorsi sono stati attaccati da 2 pitbull con la morte di 5 innocenti mici.

Rosina è pronta per l’ adozione, trattata con antiparassitari ed educata all’ uso della lettiera, mentre tutto l’ iter per negativizzare il virus della felv e l’ intervento all’ altro orecchio è a nostro carico.

Aiutateci a far conoscere Rosina, una condivisione in più può cambiare le sue sorti.

