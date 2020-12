Romina Ledda, ristoratrice cagliaritana a Radio CASTEDDU: “Noi, senza ristori, e sulle tasse chi ci aiuta?”.

Una attività molto giovane, inaugurata a giugno 2019, rimasta fuori da tutti i decreti ristori “sfornati” dal governo, “ma anche noi abbiamo avuto un calo del fatturato del 40%”.

Fuori dagli aiuti, ma “dentro” le tasse: “Perché non sono stati adottati gli stessi canoni?” si interrogano i ristoratori. Per le feste, il ristorante situato nello storico quartiere della Marina di Cagliari, rimarrà chiuso: nemmeno un centesimo di guadagno con il servizio d’asporto, piatti particolari ed elaborati non consentono di usufruire di questa possibilità.

Niente aiuti, quindi, una situazione penalizzante, “dobbiamo contare solo sulle nostre forze, un anno iniziato male e finito peggio poiché siamo rimasti più chiusi che aperti”.